Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Taksim dumanlara teslim oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim dumanlara teslim oldu

Taksim dumanlara teslim oldu

Araçtan duman çıkması

Ticari Taksi Polis Partikül Polis Ekipleri 

-Dumanların tüm meydanı sarması
-Trafiğin kilitlenmesi
-Araç sürücüsüyle röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Taksim'de taksiden çıkan dumanlar tüm meydanı sardı İSTANBUL

- Taksim'de bir ticari taksinin egzozundan çıkan dumanlar tüm meydanı sardı. Adeta dumana boğulan Taksim Meydanında trafik durma noktasına geldi. Taksim Meydanında aracında arıza çıkan ticari taksi sürücüsü Oktay Akgül kaputu açtı ve sorunu çözmeye çalıştı. Bir süre sonra aracını yeniden çalıştırıp yoluna devam etmek istedi ancak egzozundan dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanlar çok kısa sürede dağıldı ve tüm meydanı sardı. Araçtan çıkan dumanlar nedeniyle Taksim Meydanı adeta dumanlara teslim oldu. “Çalıştığı zaman duman atıyor” Arızalanan aracından çıkan dumanların tüm meydanı sarmasına neden olan sürücü Akgül, "Araç partiküllü olduğundan dolayı otomatikman kendini temizliyor. Başka bir durum yok. Ben aracı durdurmuştum. Çalışması gerekiyor. Çalıştığı zaman duman atıyor, kendisini temizliyor” dedi.
Akgül, bir süre sonra aracını yeniden çalıştırdı ve ilerlemek istedi. Ancak aracın egzozundan dumanlar yükselmeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracı park etmesini ve çalıştırmamasını söyledi.

Arızalanan ticari taksi, olay yerine gelen çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. (SA- MB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı