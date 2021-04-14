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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

Taksim'deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden yağış görüntüsü

Kalaba Alabalık Kaçış Zabıta 

-Vatandaşların yağıştan kaçış görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve başladığı ilk dakikalardaki yoğunluk, yağmurun etkisiyle azaldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00’dan sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde kısıtlamaya dakikalar kala ve kısıtlama sonrasında yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin uyarılarına rağmen yaşanan yoğunluk, aniden etkili olan yağmur yağışı sonrası kalabalık azaldı. Yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşların Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nden ayrıldığı görüldü.
(MEA- MB-
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