Taksim’deki bir otel alevlere teslim oldu



- Taksim Meydanında bulunan bir otelin yan cephesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Yangın, saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanında bulunan bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanda bulunan bir otelin yan cephesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otelin yan cephesi alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

