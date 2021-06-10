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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de zabıta seyyar satıcıya copla müdahale etti

Taksim'de zabıta seyyar satıcıya copla müdahale etti

Zabıta görevlisinin seyyar satıcıya coplu ve tekmeli müdahalesi

Kamera Cep Telefonu Zabıta Seyyar Satıcılar 

-Diğer zabıta görevlilerinin duruma müdahil etmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de İBB zabıta ekipleri, parfüm satan seyyar satıcıya copla müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Taksim'de yaşandı. Meydanda parfüm satan seyyar satıcılara İBB zabıta ekipleri müdahale etti. Seyyar satıcılar direnince zabıtanın müdahalesi de sertleşti. Bir zabıtanın cop ve tekmeyle seyyar satıcıya vurduğu görüldü.
Polis ekiplerinin araya girerek ayırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (ÖFA
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