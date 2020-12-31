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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de yeni yıl denetimi ve önlemleri

Taksim’de yeni yıl denetimi ve önlemleri

Trafik denetimi

Yabancı Turist Atlı Polis Polis Helikopteri Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

-Araçların aranması
-Kimlik ve ehliyet sorgulama
-Narkotik köpeği
-Atlı polisler
-Jandarma
-Özel harekat polisleri
-Polis helikopteri
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi’ndeki Atlı polislere yoğun ilgi İSTANBUL

- Taksim’de yeni yıl tedbirleri ile birlikte kapsamlı bir şekilde “Kurt Kapanı” denetimi yapıldı. İstanbul 'un çeşitli noktalarında yeni yıla girerken asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu. Havadan da helikopter ile desteklenen denetimler gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri, atlı birlik polisleri ve Özel Harekat Polisleri katıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat Polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı. İstiklal Caddesi’nde denetimler sırasında Atlı polisler de denetimlere destek verdi. Denetimler esnasında atlı polisleri gören vatandaşlar ve yabancı turistler hem selfie çekilirken hem de atlara özel ilgi gösterdiler. Çocukların da atlı polislere ilgisi yoğundu. Yanlarına gidip fotoğraf çekildikleri ve atları sevdikleri görüldü.
Bunun yanı sıra Özel Harekat Polisleri ve Jandarma Taksim Meydanı’nda gezerek denetim yapan polis ekiplerinin yanında oldu. (OFY-YM-
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