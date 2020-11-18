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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulamasında polis ekipleri kuş uçurtmadı

Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulamasında polis ekipleri kuş uçurtmadı

Denetimlerden detay

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-Ekiplerden detay
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Taksim'de yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulamasına polis helikopteri havadan destek verdi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Taksim’de ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, araçlar ekipler tarafından didik didik aranırken, çok sayıda kişiye GBT sorgulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde ‘Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama noktalarından birisi olan Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlara yönelik denetim düzenledi.
Uygulamaya, farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda kişiye genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis ekipleri, denetledikleri araçlarda bulunan sürücüler ve yolculara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulama saat 23.00’e kadar sürecek. (VEG-
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