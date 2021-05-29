Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de yağış etkili oldu

Taksim’de yağış etkili oldu

Şemsiyeleriyle gezenlerden görüntü

Hafta Sonu Sağanak Yağmur 

-Tentelerin altına saklananlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Taksim Meydanı'nda da saat 14.30 sıralarında yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Bazı vatandaşlar yağmurun dinmesini durakta ya da mekanların önünde beklerken bazı vatandaşlar da şemsiyesiyle meydanda gezmeye devam etti.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement