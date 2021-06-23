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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Taksim’de vatandaşlar sağanağa hazırlıksız yakalandı

Yağmurun yağması

Yağmur Sağanak Yağış Akalan Kaçış Sağanak 

-İnsanların kaçışması
-Durakta bekleyen insanlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın başlaması ile insanlar duraklara, dükkan önlerine ve yağmur almayacak yerlere sığındı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul’un genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul’un gözde yerinden olan Taksim’de de etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sağanak yağışın başlaması ile birlikte yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık 1 saat sürdükten sonra etkisini kaybetti. (OFY-ZA-
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