Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada

Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada

Çocuğun şişe fırlatması

Polis Dövme Kamera Trafik Polisi 

-Kavga görüntüleri
-Polisin araya girmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de bir otelin vale görevlisi olarak çalışanlar ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir otelin vale görevlilerine orada bulunan sokakta kalan çocuklar önce laf attı. Valelerinde çocuklara karşılık vermesiyle olay kavgaya döndü. Kavgada çocuklardan biri valelere şişe fırlattı. Ardından vale görevlileri çocuğu aralarına alarak dövmeye başladı.
Tam o sırada olay yerinde bulunan bir trafik polisinin kavgaya müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement