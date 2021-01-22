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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Taksim'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Araçların durdurulması

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Helikopter 

-GBT sorgulanması
-Motosikletli şahısla polisin konuşması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) Taksim'de "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi İSTANBUL

- Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçları didik didik arayan polis, vatandaşların GBT'lerini sorguladı. Denetim sırasında motosikletli bir şahsa motorun muayenesi olmadığından para cezası kesildi. Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Saat 11.00'da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı.
Uygulama noktalarında araçları durduran polis, araç şoförlerinin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulaması yaptı. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT'si sorgulandı. Saat 13.00'a kadar süren uygulamada bir motosikletliye ceza yazıldı.
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