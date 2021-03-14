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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Taksim'de turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

- Taksim'de turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

İstiklal caddesi detay

Polis Polis Ekipleri Pazar Günü 

-Maskesiz turistlerden detay
-Cezai işlemden detay

( İSTANBUL )- Maske takmayan turistlere cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Taksimde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler korona virüs kurallarını hiçe saydı. Maske takmayan bir çok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat İstiklal caddesine akın etti. Turistlerin korona virüs kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Maske takmayan bir çok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. (VEG-ZA-
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