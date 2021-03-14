- Taksim'de turistler maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

-Maskesiz turistlerden detay

-Cezai işlemden detay



( İSTANBUL )- Maske takmayan turistlere cezai işlem uygulandı İSTANBUL



- Taksimde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler korona virüs kurallarını hiçe saydı. Maske takmayan bir çok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sıcak havayı fırsat İstiklal caddesine akın etti. Turistlerin korona virüs kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Maske takmayan bir çok turiste polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. (VEG-ZA-



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