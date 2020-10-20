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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Taksim’de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Taksim’de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Polis ekipleri

Koronavirüs Toplu Taşıma 

-Vatandaşlara yapılan uyarılar
-Koronavirüs denetimleri
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından Taksim'de toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı. Son zamanlarda etkisini daha çok gösteren koronavirüs vakalarının ardından toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yolcu ve sürücülere koronavirüse karşı sosyal mesafe, maske takma ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan uygulamalarda vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uydukları görüldü.
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