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Taksim’de taciz iddiası
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de taciz iddiası

Taksim’de taciz iddiası

Şüpheli şahsın görüntüsü

Taciz İddiası Bild Altın Gözaltı 

-Kadının görüntüsü
-Polisin adamı gözaltına alması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de bir adam otobüste taciz etmeye başladığı kadını, Taksim Meydanı’na kadar takip etti. Tacizci kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. İddiaya göre, Taksim’de İ.G isimli bir kadın evinden Taksim’de bulunan işine gitmek için otobüse bindi. O sırada E.K. isimli bir erkek şahıs otobüste yanına oturdu. Şüpheli kişi İ.G.’nin koluna dokunarak tacizde bulunarak kadını rahatsız etti. E.K. Taksim’de otobüsten indikten sonra da talihsiz kadını takip etmeye devam etti. İ.G. daha sonra Taksim Meydanı’nda görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı B Bölge Güven Timleri ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler İ.G’nin şikayeti üzerine Taksim Meydanı’nda adamı yakaladı. Ardından ekipler şüpheli şahsı Güven Timleri Komuta Merkezi’ne götürülerek gözaltına aldı. İfadesi alınan E.K. daha sonra Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.
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