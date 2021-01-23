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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında bu kez turistlere ceza yağdı

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında bu kez turistlere ceza yağdı

Meydandan görüntü

Hafta Sonu Para Cezası Köpek Alabalık Sigara 

-Turistlerden görüntü
-Uygulamadan görüntü
-Kuş beslemeden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında Taksim yine turistlere kaldı. İstiklal Caddesi’ne gelen maskesiz ve sigara içen turistlere ise ceza yağdı. Korona virüs nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Taksim turistlere kaldı. Sokağa çıkma izinleri bulunan turistler Taksim’e gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı turistler köpekleriyle bazı turistler elinde kolonuyla müzik dinleyerek İstiklal Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Öte yandan bazı turistler de Taksim Meydanı’nda kuşlara yem verdi. Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulamalarını gerçekleştirdi. Türkiye’nin en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı’nda kısıtlama kurallarına çoğunluğun uyulduğu görüldü.
Bazı turistlere ise maskesiz dolaştığı ve sigara kullandığı için polis tarafından 900 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler maskesi olmayan turistlere maske dağıttı.

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