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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli

Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntü

Hafta Sonu Toplantı Zabıta Memuru Zabıta Kabine Toplantısı 

-Meydanda yemek yiyen vatandaş ve zabıta memurundan görüntü
-Caddede yoğun olan büfelerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk İSTANBUL

- İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yeniden uygulamaya konuldu. Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli yaşandı. Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.
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