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Taksim’de silahlı ve bıçaklı otel baskını kamerada
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de silahlı ve bıçaklı otel baskını kamerada

Taksim’de silahlı ve bıçaklı otel baskını kamerada

Olay anları

Adli Kontrol Otel Baskını Polis Ekipleri İstihbarat Pazar Günü 

-Sokakta yaşananlar

( İSTANBUL )-İstihbarat görevlisiyim diye kendilerini tanıtıp otelleri ele geçirmeye çalıştılar-Saldırganlardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı İSTANBUL

- Taksim’de esnaflara kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak tehdit ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan şahıslar, iki otele tabanca ve bıçakla baskın düzenledi.
Dehşet anları kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan saldırganlardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir otelin ortaklarından olan Adnan S., kardeşleri Melik ve Faysal S. ve adamları ile birlikte, iki otele baskın düzenledi.
Tabanca ve silahla otel bastılar Olayda saldırganlar tabanca ve bıçaklarla darp ettikleri otel çalışanlarını yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırganlardan Adnan S. ile kardeşi Melik S. tutuklanırken, diğer kardeş Faysal S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.
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