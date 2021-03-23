Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Rüzgarda şemsiyesi kırılanlar

Gard Şiddetli Rüzgar 

-Rüzgardan korunmak için koşan kadın
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çoğu kişinin şemsiyesi rüzgarla kırılırken bir vatandaşın rüzgardan etkilenmemek için koştuğu görüldü.
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından soğuk hava, yağmur ve şiddetli rüzgar İstanbul’da etkisini gösterdi. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar bir anda başlayan yağmuru görünce şemsiyelerine sarıldı. Ancak yağış şiddetli rüzgarla birleşince vatandaşların ellerindeki şemsiyeler bir bir kırılmaya başladı.
Bir anda koşmaya başladı Kısa süre önce şemsiyesi kırılan bir kadın, şiddetli rüzgardan daha fazla etkilenmemek için önce hızlı adımlarla yürüdü, daha sonra koşmaya başladı.
Şiddetli rüzgar ve yağış Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlara zor anlat yaşattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement