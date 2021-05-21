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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de sağanak yağış

Taksim’de sağanak yağış

Yağmurdan görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Kalaba Alabalık 

-Meydandan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşla zor anlar yaşadı. Meteorolojiden yapılan açıklamayla Marmara genelinde beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da da etkisini gösterdi. İstanbul’un en kalabalık yerlerinden olan Taksim'de yoğun yağış aldı. Kontrollü normalleşmeyle beraber yeniden kalabalıklaşan Taksim’de yağmurun etkisiyle meydan yerini sakinliğe bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında veya yol kenarlarında yağmurun dinmesini bekledi.
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