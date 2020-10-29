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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de sağanak yağış

Taksim’de sağanak yağış

Taksim’de yağmur görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış Kamera 


- İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Taksim’de de etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Taksim’de de yolları su basmasına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.
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