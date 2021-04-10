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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Taksim’de polis ve zabıtadan ortaklaşa korona virüs denetimi

Polis ve zabıta ekipleri

Polis Yabancı Dil Sigara Zabıta Sigara Denetimi 

-Yabancı dilde uyarılar
-Ceza kesilen şahıslar
-Polisin turistleri uyarması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara kuralına uymayan kişilere cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere maske ve sigara denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maske ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Beyoğlu ilçe Emniyet müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulanlara yönelik Taksim ve İstiklal Caddesinde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Beyoğlu zabıtası turistlere yabancı dilde korona virüs kurallarına yönelik uyarılarda bulundu.
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