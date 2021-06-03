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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Vatandaşların kaçması

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Yabancı Turist Akalan Gökyüzü 

-Şemsiyeli insanlar
-Havanın kararması
-Bulutların yoğunluğu
-Yağmurun yağması

( İSTANBUL )- Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı İSTANBUL

- Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Taksim'de önce gökyüzü karardı ardından sağanak yağış başladı.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul'da önce hava karardı ardından belli noktalarda sağanak yağış başladı.
Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de etkisini gösterdi. Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı. Yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.
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