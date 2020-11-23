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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi

- Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi

Denetimlerden görüntü

Polis Para Cezası Sigara Muhalefet Sigara Denetimi 

-Ceza kesilmesi
-Vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL ) - (Özel)Taksim'de maske takmayan turistlere ceza kesildi İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesinde polis tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere, ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan 900’er TL para cezası kesildi. (SA-HK-
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