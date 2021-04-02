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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim’de manzara kısıtlama sonrası da değişmedi

Taksim’de manzara kısıtlama sonrası da değişmedi

Taksim ve İstiklal Caddesinde bulunan turistlerden görüntü

Polis Zabıta Polis Ekipleri 

- Zabıta ve polis ekiplerinin uyarılarından görüntü
- Detaylar

( İSTANBUL )- Taksim sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere kaldı İSTANBUL

- İstanbul’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tekrar uygulamaya konulan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında ise manzara pek değişmedi. Meydan ve cadde turistlere kalırken polis ve zabıta ekipleri megafonlarla maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken İstiklal Caddesi ve Taksim'de manzara pek değişmedi. Cadde ve meydan turistlere kalırken görevli polis ve zabıta ekipleri megafonlarla kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 31 seviyelerine geriledi.
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