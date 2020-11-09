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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de kurallara uymayanlara ceza yağdı

Taksim’de kurallara uymayanlara ceza yağdı

Polislerin denetim yapması

Polis Para Cezası Yabancı Turist Zabıta Muhalefet 

-Turistlere ceza
-Patenli gençler
-Genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstiklal Caddesi’nde polis ve zabıta ekipleri maske takmayanlara 900 Lira ceza kesti İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900’şer lira idari para cezası uyguladı. Maskesiz patenli çocuklara da ceza kesilmesi dikkat çekti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha kanununa muhalefet suçundan 900’şer lira para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise maske takmayan patenli gençler oldu. (ÖFY -
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