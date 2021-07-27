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Taksim’de koronavirüs önlemleri unutuldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim’de koronavirüs önlemleri unutuldu

Taksim’de koronavirüs önlemleri unutuldu

- Maskesiz gezen turistler

Koronavirüs Yabancı Turist Koronavirüs Turist 

-- Vatandaşlardan görüntü
-- İstiklal Caddesi
-- Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde koronavirüs unutuldu. Maskesiz gezen vatandaş ve turistlerin sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde birçok vatandaş ve turistlerin maske takmadığı dikkat çekti. Maskesiz gezen yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.
(MFA-ACÖ-E)
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