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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Taksim’de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Denetimlerden görüntü

Polis Para Cezası Yabancı Turist Sigara Zabıta 

-Taksim’den görüntü
-Drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis ve zabıta ekipleri Taksim’de maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı İSTANBUL

- Taksim’de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara ile ilgili denetim yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti. Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin ‘Neden sigara içiyorsunuz?’ sorusuna ise ‘Bilmiyordum, şu an öğrendim ”cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü.
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