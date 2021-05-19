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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de korkutan kalabalık

Taksim'de korkutan kalabalık

İstiklal Caddesi kalabalığı

Yabancı Turist Kalaba Alabalık 

-Caddede yürüyenler
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı. Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde sokağa çıkma kısıtlaması da olmayınca kalabalık önceki günlere oranla bir kat daha arttı. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de mega kent İstanbul’un merkezi İstiklal Caddesi’ydi. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede "iğne atsan yere düşmez" dedirten bir kalabalık vardı. İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı. (YEŞ-RU
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