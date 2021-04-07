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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi

Taksim'de köpeğin turistlerle dondurma keyfi

Turistlerin köpeği sevmesi

Köpek Kamera Cep Telefonu 

-Köpeğe dondurma ikramı
-Köpeğin dondurma yemesi
-Turistlerin fotoğraf çekmeleri
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanı gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Bir turist yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti. Taksim Meydan’da gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Turistlerden biri yanına yatan köpeği dakikalarca sevdi. Başka bir turist de yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti. Sevimli köpek ikramı geri çevirmeyerek kendisine uzatılan dondurmayı afiyetle yedi. Turistler o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. (FT-SA-ZA-
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