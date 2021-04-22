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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza

Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada: 93 bin 663 lira ceza

-Cep telefonu-

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-Baskın yapması
-İçeride eğlenenler
-Çalan müzik
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)-Beyoğlu’nda polis ekipleri kısıtlamada açık olan ruhsatsız gece kulüplerine baskın düzenledi-Baskında içeride eğlenen 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

- Taksim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece kulübü olarak kullanılan ruhsatsız bir mekanlara baskın düzenledi.
Baskın anları kameralara yansırken, içeride korona virüsü unutup müzik eşliğinde eğlenen 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” genelgesi gönderilmişti. Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, dün saat 19.00 ve 23.45 sıralarında denetim devriyesi yaptıkları esnada Taksim Katip Mustafa Çelebi ve Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki iki mekandan sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri mekana baskın düzenledi.
Beyoğlu polisi gece kulüplerine göz açtırmıyor İçeriye giren ekipler, çok sayıda kişinin müzik eşliğinde eğlendiğini gördü. Müziği kapattıran polis her iki barda bulunan içerideki 27 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen mekanlar Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi.
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