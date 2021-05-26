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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim'de kavga kamerada

Taksim'de kavga kamerada

Kavga anı

Kamera Seyyar Satıcılar 

-Tekme atmaları
-Vatandaşlar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasın da bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Sokakta kalan bir kişi ile seyyar satıcılar arasında arasın da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yere düşen gence, seyyar satıcılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı bazı vatandaşlar filim izler gibi izlerken, bazılarının da araya girmesiyle seyyar satıcılar olay yerinden gitti. Yaşanan o anlarda saniye saniye kameraya yansıdı. (SA-ZA-
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