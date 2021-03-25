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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de kar yağışı etkili oldu

Taksim’de kar yağışı etkili oldu

Taksim'den detay ve genel kar görüntüsü

Sarılar Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Röportaj

( İSTANBUL -EK)-Sabahın erken saatlerinde Megakanet’te kar sürprizi İSTANBUL

- Megakent’te sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentin önemli noktasından biri olan Taksim Meydanında kar yağışı güzel bir görüntü oluşturdu. Yağan kar eşliğinde inşaatı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi hoş göründü. Sabah 06.00 sıralarında Megakent’te etkili olan kar yağışı Taksim’de güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde İstanbul’da kar yağışının etkili olması da sürpriz oldu. Kar yağışı, yapımı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nin de(AKM) güzel görünmesini sağladı. Kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bugünü anılarına eklemek için fotoğraflardılar. Kar yağışını Megakent genelinde aralıkla sulu ve karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
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