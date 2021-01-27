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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Taksim’de kar küreme araçları hazır bekliyor

- Taksim’de kar küreme araçları hazır bekliyor

Kar küreme araçları

Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı 

-Taksim meydan görüntü
-Şemsiyeleri uçan vatandaşlar görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Taksim'de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı İSTANBUL

- Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Taksim Meydanı'nda kar küreme araçları hazır bekletilirken, rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji’den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydan’da bekletildiği görüldü.
Taksim Meydanı'nda soğuk ve yağmurun yanı sıra, etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerin uçtuğu, vatandaşlar yürümekte zorlandığı görüldü.
(SA-ZA-
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