- Taksim’de kar küreme araçları hazır bekliyor

-Taksim meydan görüntü

-Şemsiyeleri uçan vatandaşlar görüntü

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( İSTANBUL )- Taksim'de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı İSTANBUL



- Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Taksim Meydanı'nda kar küreme araçları hazır bekletilirken, rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji’den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının İstanbul’un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydan’da bekletildiği görüldü.

Taksim Meydanı'nda soğuk ve yağmurun yanı sıra, etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerin uçtuğu, vatandaşlar yürümekte zorlandığı görüldü.

(SA-ZA-



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