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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim’de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Taksim’de İranlı turist ile seyyar satıcılar birbirine girdi

Başından yaralanan turist

Polis İran Seyyar Satıcılar 

-Polislerin müdahalesi
-Turist ve seyyar satıcıların tartışması
-Şahısların ekip aracına bindirilmesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Taksim'de İranlı turist ile seyyar satıcıların kavgasında turist başından yaralandı İSTANBUL

- Taksim’de İranlı turist, seyyar satıcılar tarafından darp edildi. Başı kanayan turist şikayetçi olacağını söylerken, seyyar satıcılar ise turistin alkollü olduğunu ve kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Olay, saat 13.50 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydandaki seyyar satıcılar kendilerine küfür ettiğini iddia ederek bir İranlı turist ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce seyyar satıcılar İranlı turisti darp etmeye başladı.
Meydandaki polislerin kavgayı görüp gelmesiyle taraflar ayırıldı. Kavgada başından yaralanan İranlı turist, şikayetçi olacağını söyledi.

Kendilerine küfür ettiğini öne süren seyyar satıcı da şikayetçi olacağını söyleyince taraflar ekip aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. (SA-ZA-
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