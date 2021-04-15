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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de İBB zabıtaları seyyar satıcıyı başından yaraladı

Taksim’de İBB zabıtaları seyyar satıcıyı başından yaraladı

Başından yaralanan seyyar satıcı

Zabıta Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı Seyyar Satıcılar 

-Meydandaki polis ekipleri
-Vatandaşların tepkisi
-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Başından yaralanan seyyar satıcı: "Zabıta telsizle başıma vurdu" İSTANBUL

- Taksim’de İBB zabıtaları, tezgahını kaldırmak istedikleri bir seyyar satıcıyı başından yaraladı. Seyyar satıcı, “Zabıtalar telsizle başıma vurdu” dedi.
Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları, meydanda çorap satan seyyar satıcıların tezgahını kaldırmak istedi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, zabıtalar seyyar satıcılara önce hakaret etti, ardından ellerindeki telsizlerle seyyar satıcılara saldırdı. Bir seyyar satıcı başına aldığı telsiz darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan seyyar satıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar zabıtanın tavrına tepki gösterdi. “Telsizle kafasına kafasına vurdular” Zabıtanın müdahalesi sonrası yaralandığını öne süren seyyar satıcı, “Dört beş tane telsiz kafama girdi. Telsizlerle vurdular. Zabıta telsizle kafama vurdu” dedi.
Olaya tepki gösteren bir vatandaş ise, “Saldırdılar, telsizi adamın kafasına kafasına vurdular ve başını kanattı. Tezgahını almak istediler ve küfür etmişler. Daha sonra da telsizle saldırıp çocuğun kafasını kırmışlar. Bu Ramazan Ayı’nda yapılan bir zulümdür. Cezasını yazıp işlemini yapsınlar. Şiddet uygulamaları haksız ve kendilerini haklı konuma sokmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
Taksim Meydanı’nda yaşanan olayı gören bir başka vatandaş da, “Çocuğun kafasına telsizle vurdular. Zabıtanın kimseyi dövme yetkisi yoktur. Alsın cezayı yazsınlar” dedi.

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