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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı

Taksim'de helikopter destekli 'Yeditepe huzur uygulaması' yapıldı

Polislerin araçları durdurması

Köpek Narkotik Polis Helikopteri Narkotik Köpek Helikopter 

-Polislerin araçları araması
-Kimlik sorgulama
-Narkotik köpeklerin araçları araması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) - Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı İSTANBUL

- Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı. Türkiye’nin ve İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı.
Uygulamada narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri de yer aldı. Havadan destek sağlayan polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Denetimlerde narkotik köpekler yer aldı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. (OFY-RU
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