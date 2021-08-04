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Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması

Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması

Uygulamadan görüntü

Köpek Narkotik Polis Helikopteri Narkotik Köpek Helikopter 

-GBT kontrollerinden görüntü
-Helikopterden görüntü
-Köpeğin aramasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur uygulaması kapsamında, Taksim Meydanında Helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanında asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanında oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleriyle didik didik arama yaptı. Araç içerisinde bulunanlara GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerde ise üst araması yapıldı. Öte yandan Taksim Meydanında gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.
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