Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Taksim’de gün batımında oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluştu. İstanbul’da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının Taksim Meydanında yapımı devam eden Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu’ndaki birçok vatandaş ve turist ise o görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.





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