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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de gözler ona çevrildi, görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Taksim’de gözler ona çevrildi, görenler dönüp tekrar tekrar baktı

Rus modelin caddede dolaşması

İşin Aslı Hatıra Fotoğrafı Çekim İlginç Görüntü Nostalji 

-Rus modelin kestane yemesi
-Rus modelin nostaljik tramvayla fotoğraf çektirmesi
-Vatandaşların ve turistlerin Rus modele ilgisi
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kırmızı gelinlikli Rus modele Taksim’de yoğun ilgi İSTANBUL

- Bir markanın katalog çekimi için Taksim Meydanı’nda poz veren Rus model yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve turistler kırmızı bir gelinlikle meydanda dolaşan modelle bol bol fotoğraf çektirdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dün renkli, bir o kadar da ilginç görüntüler yaşandı. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kırmızı renkli bir gelinlik giyen yabancı uyruklu bir kadın meydanda ve İstiklal Caddesinde dolaşmaya başladı.
Kadın daha sonra caddede bulunan bir sokak satıcısının yanına giderek kendisine ikram edilen kestane kebabını yedi. Onu caddede bu şekilde görenler ne olup bittiğini anlayamazken şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Rus modelle bol bol fotoğraf çektirdiler Kadın kırmızılar içerisinde caddede ve meydanda gezmeye devam ederken çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı. Adının Yana olduğu öğrenilen kadının bir giyim firması için modellik yaptığı ve o elbiseyi firma için giyip Taksim’de katalog çekimi yaptıkları öğrenildi. Yana, yanındaki ekiple birlikte şehrin en işlek ve popüler yerlerinden olan İstiklal Caddesinde ve nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Meydandaki vatandaşlar ve turistler de onları büyük ilgi ve beğeniyle izledikten sonra Yana ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (SA-YM-
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