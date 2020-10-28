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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Taksim’de gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Yağmurdan görüntü

Akalan Gökkuşağı Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
-Gökkuşağından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de etkili olan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı Taksim’de öğlen saatlerinde etkili olan güneş akşam saatlerine doğru bir anda yerini yağmura bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazıları da şemsiyesiyle yağmurdan korundu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında yağışın sona ermesini bekledi. Güneşli havanın yerini bir anda yağmura bırakmasıyla ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar bu anı yakalamak için gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirdi. (AST- MB-
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