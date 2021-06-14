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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de fahiş fiyatla parfüm satanları polis ve zabıta ekipleri yakaladı

Taksim’de fahiş fiyatla parfüm satanları polis ve zabıta ekipleri yakaladı

Polis ekiplerinin satıcılara müdahalesinden görüntü

Polis Akalan Zabıta Polis Ekipleri Seyyar Satıcılar 

-Ekiplerin ürünlere el koymasından görüntü
-Parfümlerden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Satıcılarına mallarına el konularak cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Taksim Meydanında fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Satıcıların ürünlerine el konularak cezai işlem uygulandı. Beyoğlu Taksim Meydanında gündüz saatlerinde insanlara fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Piyasada değeri düşük olan parfümleri vatandaşlara ve turistlere yüksek fiyatlara satmaya çalışan seyyar satıcıların parfümlerine zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimlik istediği parfüm satıcıları polis ekiplerine karşı zorluk çıkardı. Zorluk çıkaran seyyar satıcıları polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Fahiş fiyatlara parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı. (DH- MB-
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