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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaçışan insanlar

Gard Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Şiddetli Rüzgar 

-İş yerlerinin önündeki insanlar
-Rüzgarda zorlanan vatandaşlar
-Durakta bekleyen vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı- Kimisinin şemsiyesi kırıldı, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslandı İSTANBUL

- Taksim'de etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgar nedeniyle kimisini şemsiyesi kırıldı, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kaçamadı. İstanbul'da hafta başından beri etkili olan sağanak yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı’nda da bir anda bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaş ve turistleri hazırlıksız yakaladı. Rüzgar nedeniyle kimisinin şemsiyesi uçarken, kimisininki de kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalananların koşuşturduğu görüldü.
Bazıları ise yağmurdan korunmak için iş yeri önlerine, tente altlarına ve duraklara sığındı. (OFY-RU
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