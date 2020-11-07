Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim'de drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

Taksim'de drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

Polislerin vatandaşları uyarması

Polis Yabancı Turist Polis Ekipleri 

-Drone ile yapılan uyarılar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da korona virüs vakalarının artmasıyla beraber denetimler sıklaştırıldı. Taksim'de polis ekipleri drone ile yaptıkları denetimde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. İstanbul'da korona virüs vakalarının artması ile beraber ekiplerce yapılan denetimler arttırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı turizm polisleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetim yaptı. Ekiplerce, drone ile yapılan denetimde farklı dillerde anonslar edilerek, yerli ve yabancı turistlerin maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Maskesini takmayan vatandaşlara maske dağıtan ekipler, kurallarına uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağını vurguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı