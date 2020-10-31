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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi yapıldı

Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi yapıldı

Polisten görüntü

Kalaba Alabalık Ziyaretçiler 

-Drone görüntüsü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından drone destekli korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’un kalabalık yerlerinden biri olan Taksim’ de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.
Şehrin en çok turist ziyaretine uğrayan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda ekipler, turistlerle beraber vatandaşları da maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde korona virüse karşı uyarı komutları verebilen drone da kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan ziyaretçiler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan turistler ve vatandaşlar yollarına devam etti.
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