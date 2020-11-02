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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

Denetimlerden detay

Para Cezası Kalaba Alabalık Zabıta Basın Mensupları 

- Maske takmayanlar detay
- Ceza kesimi kedat
- Tehtid anı detay
- Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Ceza kesilen vatandaş basın mensuplarına saldırdı İSTANBUL

- Taksim’de drone destekli Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Maskesi olmayan bir vatandaş hem polislere zorluk çıkardı hem de görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul’un kalabalık yerlerinden biri olan Taksim’de Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda ekipler, vatandaşlar ile beraber turistleri de maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Denetimlerde Korona virüse karşı uyarı komutları verebilen drone kullanıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Diğer taraftan maske takmadığı için para cezası kesilen bir kişi ise önce polislere zorluk çıkardı. Daha sonra ise basın mensuplarına saldırdı. (EG-
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