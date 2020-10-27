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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

- Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

Ekiplerin Drone kaldırırken görüntü

Polis Para Cezası İngilizce Polis Ekipleri 

-Anonslardan görüntü
-Polis Vatandaşa maske verirken görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de polis ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıp, maskesi olmayanlara ise maske verdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Taksim’de Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşları uyarıp, maskesi olmayanlara maske verdi. Maskesi olmayan vatandaşlara 900 ? para cezası kesilip maske verildi.
(SA-HZE-ZA-
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