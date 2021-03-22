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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Taksim’de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Taksim’de dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Dolu yağışından görüntü

Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Irak 

-Vatandaşların koşuşması
-Tramvay durağına sığınanlardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda aninden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu. Taksim Meydanı’nda etkili olan dolu yağışı çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar tramvay durağına sığınırken bazı vatandaşların ise koşarak ilerledikleri görüldü.
Yağan yağış ve fırtına ile birlikte bazı vatandaşların şemsiyelerin kırıldığı görüldü.
Kısa süreli olan dolu yağışı aha sonra yerini yağmura bıraktı. (YM-
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