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Taksim’de dilendirilen 26 çocuk kurtarıldı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim’de dilendirilen 26 çocuk kurtarıldı

Taksim’de dilendirilen 26 çocuk kurtarıldı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜ

Akalan Kamera Gözaltı Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL )- Çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi ise gözaltına alındı- Çocukların dilendirildikleri anlar ise kameraya yansıdı İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda dilendirilen 26 çocuk gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi ise gözaltına alındı. Çocukların dilendirildikleri anlar ise kameraya yansıdı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, Taksim Meydanı’nda 18 yaşından küçük yabancı uyruklu çocukların dilendirildiğine yönelik bir ihbar geldi. İhbar üzerine yapılan denetimlerde çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, dilendirilen ve 26 çocuk kurtarıldı. Kurtarılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kuruma yerleştirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında ise idari yönden sınır dışı işlemleri başlatıldı. Öte yandan çocukların dilendirildikleri anlar ise kameraya yansıdı. (Sİ-RU
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