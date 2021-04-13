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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Taksim’de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

Taksim’de dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon

Dilencilerin kıskıvrak yakalanması

Akalan Zabıta Ekibi Zabıta Irak 

-Zabıta ekiplerinin devriye atması
-Kaçan çocuk dilenciler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.
Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni mesken tutan dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.
50 zabıta ekibinin katıldığı dev operasyonda, dilencilik yapan çok sayıda kişi Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada kendilerine cezai işlem uygulanan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı.
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