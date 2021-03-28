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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı

Dilenci Operasyonu Akalan Maske Dağıtımı Zabıta Irak 

-Beyoğlu Zabıta ekipleri
-Toplanan dilenciler
-Dilencilere maske dağıtımı
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanı zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı. Olay dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı tespitler sonucu birçok dilenci toplandı. Araçlara bindirilen dilencilere önce maske dağıtımı yapıldı. Ardından toplanan dilenciler Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilere işlem yapıldıktan sonra dilenciler serbest bırakıldı. (OFY-
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