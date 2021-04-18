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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de çocuklarını dilendiren yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı

Taksim’de çocuklarını dilendiren yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı

Kadının çocuklarından para alması

Para Cezası Akalan Kamera Zabıta Irak 

-Ekiplerin kadını yakalaması
-Kadının götürülüşü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim’de çocuklarını dilendirerek para kazanan Suriyeli kadın, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Taksim’de bir erkek, biri kız iki çocuğunu dilendiren Suriye uyruklu kadın kameralara yakalandı. Çocuklarından para aldığı anlar saniye saniye görüntülenen kadın ve çocukları şikayet üzerine Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ekiplere direnmeyen kadın zabıta aracına götürülürken kendisini çeken gazetecilere saldırdı. Suriyeli kadın daha sonra ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Kadına Kabahatler Kanunu gereği 204 lira idari para cezası kesildi. İşlem yapılan kadın daha sonra serbest bırakıldı. Kadının ayrıca daha öncede aynı yerde çocukları ile beraber dilendiği öğrenildi. (SA-ZA-
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